Conseiller en voyages Loisirs H/F

- Assurer le conseil et la vente de produits et services aux clients (circuits, séjours, forfaits, voyages sur mesure, billetterie, hôtels, location de voitures…)- Délivrer un service de qualité aux clients, être à leur écoute, apporter des conseils personnalisés auprès d’une clientèle prestigieuse (compréhension des attentes clients, sélection de produits et de services, formulation de propositions, argumentation en vue de la concrétisation de la vente)- Assurer les activités de gestion courante liées aux opérations de vente : édition du contrat de vente, suivi de la facturation, après-vente, retour clients…- Expérience souhaitée : 5 ans dans un poste équivalent- Maîtrise des outils de réservation : Amadeus ou Sabre, site pro BtoB, logiciel de comptabilité (VIAXEO serait un plus)- Connaissance techniques de vente (Tour Opérateur, DMC, etc…)- Connaissance des destinations, produits et de l’environnement du voyageRigueur et réactivitéSens du relationnel, goût du voyageOuverture d’esprit, curiosité, dynamisme Sens de l’organisation Gestion du stressPoste en CDIRémunération sur 13 mois + primes selon résultats, Avantages sociaux : carte chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, CE.Lieu de travail : Paris 12Déplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : rh@fftparis.com