Conseiller en voyages d'Affaires expérimenté H/F pour notre service 24H/24H

Missions



Assister le client en dehors des heures d'ouverture de l'agence sur tout type de demande (air/fer/hébergement/locations de voitures, transferts, produits additionnels (assurances, transfert, assistance aéroport...)



Gestion opérationnelle de nos clients et des agences affiliées à notre service 24H Gestion de l'après vente et des litiges

Connaissance des procédures de réservations plateau d'affaires

Gestion de l'après vente et des litiges

Gestion de la facturation

Maîtrise Amadeus + sabre (formation prévue si nécessaire)

Bonnes connaissances de l'environnement Self Booking Tool

Profil



Polyvalence exigée,

Forte autonomie et connaissances techniques, Forte résistance au stress, Sens aigu du service et esprit d'équipe, Anglais courant fortement souhaité.



Informations pratiques



Amplitude horaires en 3x8 / Télétravail 100%

- 6 ans d'expérience minimum

- Rémunération sur 13 mois + primes selon résultats

- Avantages sociaux : carte chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEI, plan de participation, CE

Informations salariales : Entre 30 et 40 000 € par an

Lieu de travail : Paris 12 pour 3 mois puis Télétravail ensuite

Déplacements fréquents ? Non



Les réponses doivent être formulées au choix :



- par mail à :[ job@fftparis.com]mail: job@fftparis.com

- par courrier à : FFT Paris

63 bis avenue Ledru Rollin

75012 PARIS

Référence à indiquer sur l'enveloppe : service RH