Conseiller forfaitiste H/F à Avignon

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons deux Conseillers(es) H/F ventes à Forfait et voyage à la carte confirmé(e), basé(e) dans nos agences à Avignon. Postes à pourvoir à partir du 01 mars 2018. CDI à temps plein (39h) agence Courtine et CDI à temps partiel (24h) agence Cap Sud.- Accompagnement dans les choix de la clientèle,- Vente des forfaits touristiques (offres Tour Opérateur)- construction et organisation des voyages touristiques à la carte,- ventes des prestations additionnelles : offres aériennes, assurances, locations de voitures, VTC, excursions...- Ventes de billetterie de passage,- Gestion des dossiers en litiges,- Forfaitiste entre 3 et 5 ans avec bonne maitrise d’Amadeus, et la connaissance du backoffice IGA T9 est un plus,- Commercial(e) avisé(e), persuasif (ve) et dynamique,- Culture de l’accueil,- Offrant une qualité d’écoute, de conseils pour optimiser la demande client et développer les ventes additionnelles ; proactif et apte à anticiper,- Capacité à gérer les situations exceptionnelles (grèves, surbooking, cas de force majeure.….),- Naturellement motivé(e) et impliqué(e) pour un excellent service client,- Fidélisation du portefeuille clients, connaissance du CRM T9 est un plus,- Maitrisant Internet, les sites BtoB et BtoC, curieux (se) et ouvert(e) aux offres des partenaires : promotions, offres commerciales, nouvelles destinations. Disponible pour participer aux réunions d’informations et découvertes des produits,- Esprit de négociation avec les prestataires,- Culture du résultat,- Toujours rigoureux(se), volontaire et organisé(e), avec un vrai esprit d’équipe,CDI à temps plein : Rémunération fixe à déterminer selon Profil + prime sur objectifs,CDI à temps partiel : Rémunération fixe à déterminer selon Profil + prime sur objectifs,Lieu de travail: AVIGNONDéplacements fréquents ? NonDéposez votre candidature par mail à :Jean marc Gameiro - jmgameiro@tourexcel.fr Gwenaelle Blanchain - Cap Sud voyages - gwenaelle@capsud-voyages.fr Elodie TRIBERT - Courtine Voyages elodie@courtine-voyages.fr