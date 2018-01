Conseiller voyages d'affaires H/F

Sous la responsabilité du Responsable de l'agence, vous serez en charge de répondre aux demandes des clients du réseau UVET FRANCE concernant la gestion de leurs déplacements professionnels.Vous serez responsable de la bonne gestion des déplacements professionnels des clients.Vous réaliserez les tâches nécessaires à la bonne organisation de l’agence dont vous dépendrez.Vous avez la maîtrise de Amadeus et / ou de Galiléo.Vous êtes rigoureux, méthodique, avez un excellent sens relationnel client et le sens du résultat et des priorités.Lieu de travail : SAINT DENISInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : support.drh@uvet.fr