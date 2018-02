Conseiller voyages d'affaires H/F

au sein du plateau affaires, vous êtes rattaché(e) au responsable du plateau :- Gestion des appels/mails des clients- Conseil aux clients dans les différentes prestations demandées (air, fer, voiture, hôtel)- Traitement des réservations en respectant la politique voyages de l’entreprise- Gestion des profils- Gestion réservation en ligne- Documents échangés- FacturationVous êtes issus d’une formation touristique spécialisée dans le voyage d’affaires, d’une expérience d’un an dans la billetterie et maîtrisez le GDS Amadeus et les process.Au sein d’une équipe de 9 collaborateurs, vous serez en relation directe avec nos clients, pour leur apporter un service de qualité dans le traitement de leurs déplacements professionnels.Vous appréciez travailler en équipe et êtes réactifs en cas d’urgence.Rémunération annuelle : selon profil et expérience Disponibilité du lundi au vendrediLieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail et courrier :- par mail à : rh@jancarthier.fr - par courrier à : JancarthierRessources Humaines88 boulevard Voltaire75011 PARIS