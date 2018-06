Conseiller voyages d'affaires expérimenté H/F – Home Office

Vous trouverez ci dessous la Fiche PDF de présentation du poste

Traiter les demandes des voyageurs, faites par téléphone et par mail, en dehors des horaires d’ouverture des agences de voyages :. La semaine de 18h00 à 02h00 et de 06h00 à 09h00. Toute la journée les week-ends et jours fériés. Des heures d'astreintes (nuit et jour) sont possibles.Afin de respecter l’image de marque de chaque agence de voyages clientes, vous devez être réactif, autonome, astucieux, rigoureux et maîtriser votre stress pour faire face aux situations d’urgence.Vous devez impérativement maîtriser un des GDS Amadeus, Galileo ou Sabre, de la réservation à l’échange manuel. La connaissance d’un 2ème GDS est un plus.Vous travaillerez sur différents sites B2B.L’anglais courant est indispensable.Contrats CDI à pourvoir en 35 heures, 25 heures ou moins en fonction de vos disponibilités hebdomadaires Salaire Fixe + Indemnités + Primes « Qualité »Tickets Restaurant + Mutuelle + PEE Salaire à déterminer selon profilLieu de travail : Home-OfficeEnvoyer CV + Lettre de motivation + Référence de l’annonce : 24HOURS/FCE/DP/JUN2018, à Florent MARTIN hello@easy2call.fr