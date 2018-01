Conseiller voyages d'affaires orienté sur le service support One Line niveau 1

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller H/F en Voyages d’Affaires confirmé(e), basé(e) dans notre agence d’Opéra à Paris. Poste à pourvoir de suite.- Accompagnement clientèle- Paramétrage et implémentation des nouveaux comptes- Formation et communication- Gestion des anomalies- Billettiste Affaires entre 3 et 5 ans avec bonne maîtrise d’Amadeus, et la connaissance du backoffice IGA T9 est un plus,- Bonnes connaissances du SBT KDS (les autres SBT sont des plus),- Traitement de A à Z des demandes simples et complexes,- Naturellement motivé(e) et impliqué(e) pour un excellent service client,- Offrant une qualité d’écoute et de conseil pour optimiser les demandes et développer les ventes additionnelles,- Maitrisant Internet, les sites BtoB et BtoC,- Toujours rigoureux(se), volontaire et organisé(e), avec un vrai esprit d’équipe,CDI à temps plein : Rémunération fixe à déterminer selon Profil + prime sur objectifs, avantages entreprises (Tickets Restaurant + Mutuelle + PEE et PERCOI)Lieu de travail : 3 rue Meyerbeer 75009 ParisDéplacements fréquents ? NonDéposez votre candidature par mail uniquement à [jmgameiro@tourexcel.fr]mail: jmgameiro@tourexcel.fr et lmarty@tourexcel.fr