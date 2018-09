Conseillère en voyages d'affaires et Événementiel

Bonjour,Passionnée par mon métier, notamment dans le domaine du tourisme d'affaires depuis plus de 25 ans dont un service VIP, et trilingue allemand, anglais et français, je souhaite proposer mes services au sein d'une compagnie aérienne, d'une agence événementielle ou d'une entreprise de tourisme d'affaires.N'hésitez pas à me contacter, si vous avez besoin de renseignement complémentaire.Intitulé du poste recherché : Conseillère en voyages d'affaires & ÉvénementielLieu de travail souhaité : OccitaniePrétentions salariales : A déterminer selon le posteDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, n'hésitez pas à demander son cv et son contact à notre assistante Annick Legendre