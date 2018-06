Contrôle aérien : grève au centre d'Aix Marseille les 23 et 24 juin

"une dizaine de réunions de conciliation, les négociations avec la Direction des Services de la Navigation aérienne et la Direction des Opérations sont dans l’impasse"

d'importants retards et de possibles annulations de vols peuvent survenir

Les vols devraient être à nouveau perturbés au départ de l'aéroport de Marseille ces 23 et 24 juin.L'UNSA ICNA, syndicat majoritaire au centre d'Aix en Provence, constate qu’aprèsConséquence, le préavis de grève des 23 et 24 juin est maintenu tout comme celui du 30 juin et 1er juillet.Sur le site de l’aéroport marseillais, il est précisé que "". Il est conseillé de vérifier l'état de son vol avant de se rendre à l'aéroport.