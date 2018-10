Copa Airlines : des sièges lits plats en business

Le nouveau Boeing 737 Max 9 de Copa Airlines dipose de 166 places réparties entre deux cabines. La classe Executive Business Class Dreams propose 16 sièges se transformant en lit parfaitement plat en disposition 2x2. Les voyageurs d'affaires peuvent profiter également d'un écran tactile de 40 cm avec télécommande, de prises électriques et USB ainsi que d'écouteurs à réduction de bruit. Avec cet aménagement, les passagers de la classe Affaires ont deux fois plus d'espace pour stocker des objets personnels. Ils ont aussi à leur disposition de larges oreillers et une couverture de première qualité.



L'avion est également équipé de compartiments suspendus 50% plus spacieux et de moteurs Max 9 40% plus silencieux.



Ces nouveaux appareils seront positionnés sur les lignes les plus longues de Copa Airlines à partir de janvier 2019. La compagnie qui est à la tête d'une commande de 61 appareils, devrait recevoir 4 nouveaux B737 Max 9 d'ici la fin de l'année 2018, 8 en 2019 et 9 en 2020.