Corée du Sud : vers un système d’autorisation de voyage électronique

Le Premier Ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon, a indiqué le 12 février 2018 que le pays allait progressivement introduire un système d’autorisation de voyage électronique afin de renforcer la gestion des contrôles aux frontières. Ce dispositif permettra de récolter par voie numérique les données personnelles des voyageurs souhaitant entrer en Corée du Sud ainsi que les informations concernant leur séjour. Après approbation de la demande par les autorités locales, le visiteur recevra, par courriel, une autorisation d’entrée à présenter au bureau de l’immigration du pays lors de l’arrivée en Corée.



Actuellement, les voyageurs ressortissants d’un des pays de l’Union Européenne (à l’exception de Chypre [30 jours sans visa] et du Portugal [60 jours sans visa]) peuvent séjourner en Corée du Sud (tourisme, voyage à but non lucratif) sans visa pour une durée maximale de 90 jours sur présentation d’un passeport valable, au minimum, six mois après la date de retour du pays. Aucune démarche additionnelle n’est, pour le moment, nécessaire.



Les modalités d’obtention de l'autorisation de voyage électronique seront présentées dans les prochains mois.