Corporate Sales Manager Grands Comptes

Sous la responsabilité du Directeur Commercial de Business Table, vous êtes rattaché à l’équipe commerciale « Acquisition Grands Comptes ». Vous êtes en charge du développement de notre offre commerciale et démarchez une clientèle de Grandes et Moyennes entreprises, ainsi que d'organismes publics.Principales tâches• Prospecter, développer et pérenniser une clientèle de grands comptes• Connaitre ses cibles, faire des plans de comptes en identifiant les interlocuteurs clés, se faire connaitre auprès des décideurs• Répondre aux appels d’offres et assurer les soutenances• Construire les propositions commerciales adaptées• Suivre son pipe commercial, assurez la prise des rendez-vous• Mettre tout en œuvre (notamment en animant d’autres ressources internes si besoin) pour maximiser les chances de closing des leads • Suivre et développer le Chiffre d’Affaires de ses clients signés- Vous avez un profil de « chasseur » et justifiez d'une expérience d’au moins 4 ans dans la vente de services aux entreprises et au contact d'acheteurs.- Vous êtes autonome et organisé, vous avez le goût du challenge commercial et une forte sensibilité à la relation clients.- Vous maîtrisez les outils Excel, Powerpoint, Word- Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans l’univers du voyage d’affaires dans laquelle vous avez acquis une bonne maîtrise des offres de restaurations -traiteurs et de la relation clients.- Votre dynamisme, votre capacité de persuasion, vos qualités organisationnelles et relationnelles, sont vos atouts majeurs,Rémunération : Salaire selon expérience / Prime attractiveLieu de travail : Paris 75017Déplacements fréquents ? OuiPour envoyer votre CV :Contact : Benoît PORONEmail : benoit.poron@businesstable.fr Téléphone : 01 70 83 82 76Adresse : 8 place Boulnois – 75017 Paris