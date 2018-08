Corsair va suspendre sa ligne Paris - Dakar

La Direction de l’Aviation Civile Sénégalaise (ANACIM) a renouvelé l'autorisation d'exploitation de Corsair pour la ligne Paris / Dakar jusqu’au 31 janvier 2019, que la compagnie exploitera à raison de 7 fréquences par semaine. Mais ensuite, place à la nouvelle compagnie nationale : " L’ANACIM motive sa décision par le fait que la nouvelle compagnie nationale sénégalaise souhaite exploiter la ligne à compter du 1er février 2019. Corsair aurait, bien entendu, souhaité bénéficier d’une période de transition de quelques mois et faire une communication appropriée à la rentrée dans l’intérêt de la clientèle des deux compagnies. Corsair respecte et accepte néanmoins la décision de l’ANACIM ", explique un communiqué de la compagnie.



Corsair "regrette de devoir suspendre son exploitation" et dans un communiqué tout en nuances, la compagnie précise qu'elle " espère qu’ils pourront à l’avenir continuer à bénéficier d’un produit optimum en termes de rapport qualité/prix ".