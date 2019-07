Crise des Boeing 737 MAX : Ryanair contrainte à la fermeture de certaines bases

Jeudi dernier, nous avions rapporté la possible fermeture de bases de Ryanair en raison du retard de livraison des Boeing 737 MAX. Cette information est désormais officielle : la compagnie va fermer certaines de ces bases cet hiver et également durant l’été 2020, une information rapportée par nos confrères de L’Écho Touristique . Il s’agit d’une conséquence directe de la crise qui secoue actuellement Boeing, dont les appareils de modèle 737 MAX sont cloués au sol depuis le mois de mars suite aux accidents meurtriers de Lion Air et d’Ethiopian Airlines. Ryanair, qui misait sur ce type d’appareils pour le futur, attendait 58 appareils de ce modèle d’ici à mai 2020. Finalement, seulement 30 lui seront livrés en raison d’un retard pris dans la production. En conséquence, la compagnie à bas prix irlandaise prévoit une diminution d’activités sur certaines de ses bases, dont certaines vont devoir fermer.Cette annonce de fermeture de bases intervient alors que Ryanair en a récemment ouvert de nouvelles, notamment en France, à Marseille et Bordeaux . Une 3ème doit également être inaugurée à Toulouse au mois d’octobre.