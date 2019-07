Ctrip, la plus grande société intégrée de services de voyage en Chine et en Asie (et la deuxième au monde), a annoncé que le groupe Shangri-La, basé à Hong Kong, a obtenu la certification mondiale du nouveau programme d'hôtels préférés des chinois (CPH) de Ctrip. Shangri-La Group est le premier propriétaire et exploitant international d'hôtels à obtenir ce titre. Ctrip a lancé la certification CPH pour promouvoir une norme d'hospitalité sur mesure spécialement conçue pour les voyageurs chinois. Cette désignation prestigieuse est décernée aux hôtels qui offrent des services et des commodités de qualité exceptionnelle dans trois domaines : installations de l'hôtel, commodités des chambres et service à la clientèle.



Le nouveau CPH est une initiative de Ctrip visant à créer une norme conviviale qui offre sécurité et confiance aux voyageurs chinois à la recherche de services et de commodités familiers. Le programme Ctrip's Chinese Preferred Hotel (CPH) comprend une gamme d'avantages, notamment des services en mandarin, un accès Wi-Fi, une réception chinoise, des chaînes de télévision chinoises, la disponibilité du thé chinois et l'utilisation des applications de paiement chinois Alipay et WeChat. La certification CPH de Ctrip est signalée par une étiquette CPH à signature en ligne identifiable, qui est visible et consultable par les voyageurs qui font une réservation sur la plate-forme Ctrip.