Ctrip et AccorHotels, un partenariat habile

C’est un joli coup que vient d’annoncer AccorHotel qui a signé un partenariat avec Ctrip, la première agence de voyage en ligne chinoise avec pas moins de 300 millions d’utilisateurs.



Ce partenariat permettra aux clients chinois d’accéder au portefeuille de marques d'AccorHotels, que ce soit dans l’univers du luxe, du milieu de gamme ou des enseignes économiques. Au total, 4 300 hôtels et resorts mais aussi plus de 10 000 résidences privées dans 100 pays.



L’accord sera mis en oeuvre autour de quatre piliers stratégiques : le renforcement de la visibilité des hôtels du groupe français certifiés par Ctrip, la création d’un « Flagship store » pour AccorHotels, le développement en commun de programmes de fidélité et la coopération en matière de technologies de l’information.