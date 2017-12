Customer Sales & Services Agent - Paris pour Emirates

Ci dessous la fiche de poste en PDF

Emirates opère 32 vols hebdomadaires entre la France et Dubaï, avec notamment trois vols quotidiens (deux le mardi) depuis Paris, opérés par l’emblématique A380 Emirates, un vol quotidien depuis Nice assuré en B777, et cinq vols hebdomadaires au départ de Lyon opérés en B777.La compagnie recrute un(e) Agent de Comptoir et réservations (CDI) basé à Paris .Vous assurerez l‘accueil, l’information, la vente et l’assistance auprès de nos clients directs et agences de voyages.Vous les conseillerez sur nos produits et services, émettrez des titres de transport, assurerez le suivi des dossiers, produirez des rapports et statistiques concernant l’activité.Titulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures, vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans une fonction réservations/ agence ou commerciale dans le domaine aérien.Le/la candidat(e) devra avoir les connaissances et compétences établies dans le domaine tarifaire : construction de tarifs et billetterie ; les systèmes GDS en France ; remboursements.La maîtrise du Français et de l'Anglais est impérative.Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales aux personnes en situation de handicap.Lieu de travail : PARIS 8èmeInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées avec LM et CV en anglais :- par mail à : lucie.pouplard@emirates.com - par courrier à : Emirates69 bd Haussmann75008 PARISRéférence à indiquer sur l'enveloppe : agent de réservations & comptoir