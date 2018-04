Customer Success Managers

Sous la responsabilité du Customer Success Director de Business Table, vous êtes rattaché à l’équipe « Customer Success Management », en charge de soutenir l'équipe commerciale Grands Comptes dans la gestion de la relation avec les clients entreprises existants.Principales tâches• Vous assistez les responsables commerciaux grands comptes et Key Account Manager dans la gestion quotidienne et la relation commerciale avec la clientèle.• Vous êtes garants des standards de qualité de services proposés par Business Table• Vous conseillez et accompagnez nos clients dans le cadre de la mise en place du service et des outils de réservation (Présenter la solution, conseils, astuces au regard des besoins identifiés)• Vous êtes en charge de la coordination et du suivi projet (notamment dans le cadre de déploiement de nouveaux clients entreprises)• Vous assistez les clients dans l’utilisation des solutions de réservations en ligne Business Table et les conseillez sur les paramétrages adaptés pour chaque solution.• Vous êtes force de proposition sur les améliorations afin d’optimiser l’affichage des restaurants, traiteurs et des lieux d’événements, dans les différentes plateformes de réservations en ligne.• Vous êtes amené(e) à former les clients entreprises sur les solutions de réservation en ligne Business Table• Vous vous assurer de l'activité des comptes utilisateurs ouverts pour chaque client entreprise• Vous participez à la remontée d'information vers les services concernés- Vous êtes autonome et organisé, vous avez le goût du challenge commercial et une forte sensibilité à la relation clients.- Vous maîtrisez les outils Excel, Powerpoint, Word- Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans l’univers du voyage d’affaires dans laquelle vous avez acquis une bonne maîtrise des offres de restaurations -traiteurs et de la relation clients.- Une bonne connaissance des différents acteurs du voyage d’affaires ou de l’univers de l’événementiel en entreprise serait un plus.Salaire selon expérience / Prime attractiveLieu de travail : Paris 75017Déplacements fréquents ? NonContact : Benoit Poron, Directeur Commercial benoit.poron@businesstable.fr