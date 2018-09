D'une 1/2 h à 1h de plus pour les trains vers le Nord ce week-end

Pendant deux prochains week-ends, les 8 et 9 puis les 15 et 16 septembre, la SNCF va procéder à des travaux de stabilisation de la voie à grande vitesse à l'entrée de Paris-Nord. Les trains qui circuleront vont devoir s'adapter, leurs passagers aussi.Les trains emprunteront la ligne classique entre Paris Nord et Arras. Temps de parcours allongé de 50 à 70 mnLes trains emprunteront la ligne classique entre Paris Nord et Arras, la SNCF ne précisent pas le délai supplémentaire qui peut en découler.Les trains seront assurés depuis et vers Paris gare de Lyon avec un temps de parcours allongé d'environ 30 minutes.Les départs et arrivées de ces trainbs seront assurées depuis la gare de Paris Nord ais emprunteront la ligne classique entre Paris Nord et Arras, soit un temps de parcours allongé de 50 à 70 mn.Les voyageurs sont invités à vérifier leurs horaires via l'appli SNCF, le site oui.sncf ou ceux de Thalys.com et Eurostar.com