DKV et TomTom mettent en route une appli pour économiser du carburant

DKV Euro Service et TomTom se sont alliés pour développer DKV Eco Bundle. Cette application permettra aux conducteurs d'économiser jusqu'à 15% de carburant pendant un trajet.



DKV Eco Bundle qui sera disponible sur tous les GPS TomTom Bridge en 2019, combine deux solutions : DKV Eco Driving et DKV Refuel Planning.



La première utilise des données télématiques pour aider les conducteurs à développer un style de conduite plus écologique tandis que la seconde les guide vers les stations-services proposant les prix les plus compétitifs, via les itinéraires les plus courts et bon marché.



Ce nouveau package intègre aussi le système de gamification DKV Bonification qui récompense les conducteurs pour leur "bonne conduite" .



Le communiqué commun des deux partenaires ajoute "Cette application est le fruit de l’alliance de l’expertise de TomTom dans le domaine des cartes routières, de la navigation et du trafic routier, et de l’expérience de DKV Euro Service dans l’approvisionnement des réseaux routiers ".