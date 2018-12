DP entre dans sa 10e année

Le temps est aux pensées positives et aux souhaits sincères !



Après une année ponctuée d’aléas climatiques, politiques et de turbulences syndicales, le monde du voyage d’affaires va pouvoir (on le souhaite !) profiter de ces quelques jours de répit pour reprendre son souffle avant d’entamer 12 mois qui s’annoncent intenses.



Pour vous permettre de suivre les événements, annonces et autres actualités qui auront un impact sur votre activité, Déplacements Pros va évoluer pour continuer à remplir sa mission : vous rapporter de l’information exclusive, pertinente et vérifiée afin de vous permettre de piloter au mieux votre activité et d’alimenter les réflexions sur l’évolution des métiers du secteur. Pour ce faire, l’équipe se renforce par l’arrivée de nouveaux journalistes qualifiés et une nouvelle version du site verra le jour afin de mieux répondre à vos besoins. Grâce une nouvelle organisation, la rédaction sera en mesure de conserver le titre de 1er média francophone du voyage d’affaires et des mobilités professionnelles.

2019 sera aussi le moment pour Déplacements Pros de développer l’événementiel afin de délivrer de l’information sous d’autres formes, de nourrir les échanges, de favoriser le partage de bonnes pratiques et la mise en relation des décideurs de l’industrie. Attendez-vous donc à nous voir de plus en plus sur les événements et à faire grandir des rendez-vous tels que le Future Of Business Travel et les Lauriers du Voyage d’Affaires.



Au nom de l’ensemble de la rédaction, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. Rendez-vous en janvier !



Guillaume Poulain