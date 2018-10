DayUse, le Laurier d’avenir se conjugue au présent !

DayUse est un site de réservation de chambres d’hôtel pour quelques heures en journée. Les créneaux sont de minimum 4H00 et s’étalent jusqu’à une durée de 10h00, à partir de 6h00 le matin et jusqu’à 23h30 le soir. L’objectif ? Permettre aux voyageurs d’affaires de disposer d’un espace de repos et de travail en utilisant les capacités d’hôtels disponibles en journée.



Tout le monde y trouve son compte : l’hôtel, qui enregistre ainsi une nouvelle consommation, et surtout le voyageur qui peut se doucher, se reposer et récupérer des heures de sommeil perdues lors d'un déplacement, d'un « red-eye » ou d'une escale. Il y gagne en présentation : douché, rasé, il se met en tenue adéquate pour assister ou intervenir à une conférence. Il peut également finaliser une présentation avant un rendez-vous client ou, en transit pour quelques heures dans une ville, réaliser un entretien ou préparer un rendez-vous dans les meilleures conditions, dans une chambre sécurisée et équipée.



Le service est disponible dans plus de 4 000 hôtels (boutique hôtel, chaîne ou indépendant comprenant entre 3 et 5 étoiles) répartis dans 22 pays et plus de 200 villes stratégiques (Paris, Dubai, New York, Hong Kong, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres, Nice, Genève, Madrid, Rome, Milan... Le service est accessible depuis le site internet, l’application mobile ou par téléphone auprès du service client.

Les plus pour le Travel Manager : des prix réduits (jusqu’à 75% moins cher qu’une nuitée), une complète flexibilité de réservation et d'annulation (sans frais jusqu’à la dernière minute).



Le Laurier d’Avenir a récompensé une entreprise en plein développement. Créée en 2010, DayUse enregistre une croissance de +100% par an, et fêtera en 2018 sa millionième réservation. Début 2016, l’entreprise a réalisé une levée de fonds de Série A de 15M€, la plus importante de l’année en Europe, afin de poursuivre sa croissance exponentielle, son développement à l'international et recruter de nouveaux talents. Aujourd'hui, l'entreprise réalise une réservation toutes les 30 secondes. Dayuse compte à présent 3 bureaux : le siège social situé à Paris, chargé du développement européen; un bureau à New York, dont la croissance explose à 300% (year to year) sur le continent nord-américain, et le dernier né, un bureau de ventes à Hong Kong supervisant le développement en Asie et en Australie.



Pour en savoir plus sur les atouts de DayUse pour le Business Travel, TOM a interrogé Katia Handschuh, Responsable Partenariat et Corporate Travel de Dayuse sur le studio officiel IFTM by EMG.