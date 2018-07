Débarquement immédiat pour les pailles en plastique sur les vols American

Afin de réduire son impact sur l'environnement, American Airlines a décidé d'éliminer les pailles en plastique de ses lounges. Elle servira ainsi désormais les boissons avec une paille biodégradable et écologique ainsi qu'un bâtonnet mélangeur en bois. Elle va également remplacer tous les couverts par des versions écologiques.Cette démarche verte atteindra les avions du transporteur en novembre. Les pailles en plastique et les touillettes seront remplacées par des bâtonnets en bambou durable et écologique. Avec ces changements, American éliminera plus de 32 000 kilos de plastique par an.De plus en plus d'acteurs du tourisme suppriment les pailles en plastique. Les établissements Meliá , le groupe Hyatt ainsi que les hôtels IHG de Porto ont pris des décisions similaires ces dernières semaines.