Delta Air Lines : la nouvelle Premium sur tous les vols européens d'ici 2021

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Delta Air Lines a indiqué que la hausse de 8% du nombre de sièges dans les cabines avant (Premium eco, Delta One et Comfort Plus) au second trimestre avait conduit à une croissance des revenus premium de 20%. Ces très bonnes performances confortent la compagnie américaine dans sa stratégie d'amélioration de l'offre.Le président de l'entreprise américaine Glen Hauenstein a confirmé que les capacités de la gamme Premium allaient être étoffées. Le nouveau siège Premium Select sera déployé sur l'ensemble de la flotte internationale d'ici 3 ans.Ainsi, ce produit - déjà présent sur 50% du marché pacifique - arrivera sur les vols transatlantiques cette année. Par ailleurs, tous les gros porteurs desservant l'Europe seront équipés de la nouvelle cabine pour 2021.Les passagers ont pu avoir un avant-goût de la nouvelle offre Premium Select lors de la présentation du premier B777 rénové, début juillet. Le fauteuil Premium fait 19 pouces de large (48,26 cm) et offre des repose-tête et repose-pied réglables ainsi qu'un écran de divertissement à bord de 13,3 pouces.