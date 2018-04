DeplacementsPros vous offre 10 entrées gratuites à Ebace 2018

Du 29 au 31 mai 2018 à Genève dans le magnifique Palexpo, le salon réunira des chefs d'entreprise, des décideurs, des responsables gouvernementaux, des fabricants ainsi que tous les acteurs de l'aviation d'affaires.En chiffres, EBACE2018 : c’est plus de 450 exposants, 13 000 visiteurs et une présentation de plus de 55 avions stationnés au sol sur le tarmac de l’aéroport de GenèveComme l’an dernier, nous proposons à dix de nos lecteurs d’entrer gratuitement visiter Ebace 2018. Pour obtenir votre entrée, un seul mail suffit à notre assistante Annick Legendre Dépêchez-vous, lors de la dernière édition, les 10 places ont été distribuées en moins de 48 heures !