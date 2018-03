Des aéroports perturbés sur le Nord de l'Europe

Les aéroports d'Edimbourg et Glasgow sont fermés pour la journée en raison de la neige ce jeudi 1er mars, beaucoup de vols sont annulés à Manchester, d'autres retardés ou annulés à London City et Londres Heathrow. Conditions difficiles également à Dublin ou LeedsBradford.



L'aéroport de Schiphol Amsterdam annonce des vents d'Est violents qui provoquent également retards et annulations.



Les voyageurs d'affaires en déplacement sur le Nord de l'Europe ont intérêt à se renseigner avant de se rendre sur les plates-formes.