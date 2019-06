Des drones perturbent le trafic à l'aéroport de Singapour

18 vols retardés et 7 et déroutés à l’aéroport de Singapour lundi soir, telles sont les conséquences de la présence de drones dans les environs, à laquelle se sont ajoutées de mauvaises conditions météorologiques. Déjà la semaine dernière, plusieurs dizaines de vols avaient été perturbés au même endroit à cause d'une situation similaire. La présence de drones près d’aéroports semble d’ailleurs se banaliser. En décembre 2018, le trafic à l’aéroport de Londres-Gatwick avait été paralysé pendant 1 jour et demi en pleine période de vacances de Noël, après un survol de drones.