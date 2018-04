Des grèves dans les aéroports allemands ce mardi 10 avril

Le syndicat verdi appelle certains personnels au sol et les pompiers des aéroports à la grève, ce mardi 10 avril, annonçant ainsi une perturbation des vols pour faire pression dans les négociations salariales. Les aéroports de Francfort, Munich, Cologne et Brême devraient être concernés. Francfort et Munich sont les deux plus grandes plaques tournantes de Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne allemande.



La grève à l'aéroport de Francfort se déroulera de 5 heures du matin à 18 heures, heure locale (0300-1600 GMT). L'exploitant de l'aéroport de Francfort, Fraport, a averti les passagers de s'attendre à des perturbations importantes. Une porte-parole a déclaré que les points de contrôle de sécurité devraient probablement être fermés en raison de la grève. Des grèves similaires il y a quatre ans ont entraîné des centaines d'annulations de vols dans le plus grand aéroport d'Allemagne, en particulier sur les vols court-courriers.



Verdi demande une augmentation de 6% des salaires pour environ 2,3 millions d'employés dans divers rôles du secteur public en Allemagne. Les transports publics sont également concernés. Une troisième série de négociations salariales est prévue pour les 15 et 16 avril.