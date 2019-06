Les autorités aéroportuaires de Washington viennent de renouveler les licences accordées aux loueurs de voitures présents à l'aéroport international. Un renouvellement sous condition : les loueurs doivent intégrer des véhicules verts dans leur flotte, notamment des véhicules hybrides électriques, des véhicules électriques rechargeables et des véhicules électriques à batterie.







Enterprise RAC (qui comprend Alamo Rent A Car, Enterprise Rent-A-Car et National Car Rental), The Hertz Corporation, (qui comprend Hertz, Dollar Rent A Car et Thrifty Car Rental), Avis Budget Car Rental LLC et Sixt Rent a Car LLC fourniront des services de location de voitures à l'aéroport. En vertu de l'exigence relative aux véhicules écologiques, chaque entreprise de location est tenue de maintenir un nombre annuel de véhicules respectueux de l'environnement au sein de son parc de véhicules disponibles à la location à l'aéroport. De plus, les entreprises qui offrent des services de location de voitures à l'aéroport seront tenues de promouvoir la disponibilité de ces véhicules auprès de leurs clients et d'encourager leur utilisation.