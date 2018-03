Des voyages d'affaires à travers l'Artique

La Finlande et la Norvège ont décidé vendredi de réfléchir à une toute nouvelle route commerciale en envisageant la construction d'une liaison ferroviaire dans l'Arctique. Le projet, inédit à l'échelle de l'Europe, devrait coûter environ 2,9 milliards d'euros. Il pourrait être opérationnelle en 2030, selon des études gouvernementales.



La première étude qui a déjà été réalisée projette que la ligne ferroviaire partirait du nord de la Finlande pour aller jusque sur les côtes de la mer de Barents, située au nord de la Scandinavie et de la Russie. " La ligne arctique est un projet européen important, qui pourrait resserrer les liens entre l'Europe nordique, arctique et continentale ", a souligné Anne Berner, ministre finlandaise des Transports et des Communications, qui estime que " La liaison améliorerait les conditions pour beaucoup d'entreprises dans les zones septentrionales ".



Pour rendre le réseau de communication plus efficace, la ministre a estimé qu'il devrait être reliée au projet de tunnel ferroviaire sous-marin le plus long du monde entre la Finlande et l'Estonie (ouverture prévue en 2040), lui-même relié au « Rail Baltica », une liaison ferroviaire entre Tallinn et Varsovie dont les travaux doivent s'achever en 2026.