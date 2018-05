Développeur PHP Back/Front-End (H/F)

Au sein du pôle R&D de FFTParis , vous êtes rattaché(e) à l’équipe, Innovation et Qualité, afin d’intervenir sur un poste complet d’Ingénieur Études et Développement PHP. Vous serez en charge, avec l’équipe, de l’évolution des différentes applications de l’entreprise (Intranet, API, etc.), tant au niveau des outils quotidiens qu’au niveau de l’innovation digitale (Outils internes, Big Data, Data visualisation, etc.).Windows Server / Linux - PHP 7 - Laravel 5 - Vue.JS - GIT - MySQL / SQL Server - HTML5/CSS3/JavaScript - Bootstrap - APIS REST - SOAP Web Services - Gestion de projet Agile (Bitbucket + JIRA + CONFLUENCE) - PHPSTORM IDE• Équipe à taille humaine (5 personnes), bonne ambiance,• Possibilité de faire du télétravail,• Projets à fort potentiel dans un marché en pure évolution,• Voir évoluer une entreprise grâce au digital,• Possibilité de participer aux choix technologiques et aux innovations métier.• Développer et maintenir les modules des différentes plateformes,• Tester et assurer la conformité des développements ainsi que sa qualité,• Respecter les bonnes pratiques : Code Review, Tests unitaires, Normes PSR, Workflow Git,...• Vous souhaitez développer vos compétences sur des projets techniques et complexes,• Vous avez environ 1 an d’expérience sur un poste similaire,• Vous avez des notions d’architecture et de qualité,• Vous connaissez de préférence Laravel 5 ou avez une expérience sur Symfony 2,• Vous connaissez de préférence un Framework Front Vue.JS, Angular, React, etc.),• Vous êtes sensibilisé aux méthodes agiles,• Enfin vous êtes passionné par l’évolution des entreprises grâce au digital.Informations salariales : A déterminer selon le profil, rémunération sur 13 mois avec aAvantages sociaux : chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, CELieu de travail : PARISDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : rh@fftparis.com