Difficultés de circulation ce mardi 6 février

La vigilance orange pour risque de neige et verglas concerne 35 départements : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d'Oise.



" On attend le plus souvent de 3 à 10 centimètres sur les départements placés en vigilance orange, et même jusque 15 à 20 centimètres localement des Pays de Loire à l'ouest de la région Centre et à l'Ile-de-France. En Lorraine, ce sont les pluies ou bruines verglaçantes qui présentent un risque particulier ", indique l'institut. Cinq à dix centimètres sont prévus en Ile-de-France, " possiblement un peu plus ponctuellement ". Météo-France met en garde contre un risque de " conditions de circulation très difficiles ".