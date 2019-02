Djibouti : le prix du visa baisse à partir de lundi

"la mise en circulation des vignettes de visas biométriques, après que Djibouti ait été recommandé parmi les 10 pays à visiter pour l’année 2018 et la reconnaissance de la communauté internationale pour le leadership ainsi que le rôle significatif du Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, dans le développement du tourisme mondial".

"le gouvernement s’est engagé à tirer profit du potentiel existant dans le secteur du tourisme et qu’il parait essentiel d’engager des actions pour que ce secteur puisse jouer son rôle de catalyseur pour faire du tourisme un facteur clé du développement socio-économique du pays".

Afin de stimuler le développement du tourisme, Djibouti a décidé de baisser le prix de ses visas pour les visiteurs et les voyageurs d'affaires. Le tarif passe de 70€ à 20€ à compter de ce lundi 18 février 2019.Par ailleurs, l’e-Visa, lancé en 2018 , devient également moins onéreux. Le gouvernement djiboutien propose dorénavant le visa électronique de transit (d'un à 14 jours) au prix de 12 US$ et celui pour les court séjours (de 15 à 90 jours) simple entrée à 23 US$.Un communiqué de la Présidence de la République daté de début janvier précise que les autorités du pays ont modifié l’Article 3 du décret n°2017-054/PR/MI, portant surIl ajoute queLes nouveaux frais de visas sont donc fixés à 2000 francs Djibouti (9,95€) pour un visa de transit et à 4000 francs Djibouti (19,91€) pour un visa de court séjour.