Dossier sécurité : Tout se passe toujours bien sauf quand ça se passe mal !

Le kidnapping crapuleux est un business dans lequel les kidnappeurs veulent rapidement prendre des fonds et se débarrasser de la charge et du risque représentés par le kidnappé. C’est dans tous les cas une situation extrêmement traumatisante et potentiellement violente.



L’enlèvement à une fin terroriste est dramatique. Il met au défi les Etats – celui du ou des ressortissants et celui où l’événement a eu lieu - et ses corps constitués. Il génère des cas complexes, difficiles à gérer, et dont l’issue est incertaine, comme l’actualité récente l’a montré.



L’un des risques « en vogue » est celui du piratage d’informations. C’est une pratique très répandue et peu de voyageurs y sont sensibilisés – ou en tout cas avertis des formes que peut prendre cette menace - (voisins de voyage, répertoire Bluetooth, fouille de l’ordinateur ou de la chambre – systématique dans certains pays, …).



La criminalité reste une menace réelle très localisée selon le pays visité ; les modes opératoires sont connus selon la destination (Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Nigeria…) et les précautions à prendre relèvent du bon sens et de la vigilance avant tout.