Drones: Anticip annonce plusieurs partenariats

Cette expertise au service des intérêts nationaux qualifie les équipes d’ANTICIP auprès des institutions et des grands acteurs économiques français, européens et internationaux. Ces parcours et l’historique d’ANTICIP légitiment leur ambition à promouvoir la marque et à développer des solutions opérationnelles et technologiques.



Forts d’une expérience opérationnelle unique, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, et d’une maîtrise des nouvelles technologies, les experts conçoivent et opèrent des concepts opérationnels par l’usage de systèmes et de plateformes drones dans une logique industrielle. ANTICIP se positionne en amont sur l’écriture doctrinale et en aval jusqu’à la conduite des opérations dans le contexte des missions définies.



L’objectif est d’adapter les vecteurs aux services des concepts opérationnels désignés avec une réelle visibilité financière et opérationnelle. ANTICIP se positionne une nouvelle fois comme un précurseur en répondant aux besoins des donneurs d’ordres gouvernementaux ou privés : imagerie aérienne, surveillance et de reconnaissance.



ANTICIP vient de nouer plusieurs partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux et leaders du domaine, dont UVision Air Ltd. Société israélienne fondée sur une technologie de pointe éprouvée dans le domaine des drones maraudeurs. La technologie UVision est destinée à accompagner et à accroître les capacités opérationnelles en matière d’imagerie et de surveillance.



La solution ANTICIP drone sera présentée sur le stand de Uvision Air Ltd à l’occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget du 17 juin 2019 au 21 juin 2019.



ANTICIP annoncera très prochainement d’autres partenariats centrés sur sa solution drone « ISR as a Service » avec des acteurs majeurs français et européens de l’aérospatiale et de la défense.