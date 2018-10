Du mouvement chez DKV Euro Service 

Guillaume Cunty a été promu au poste de Directeur des ventes Europe de l’Ouest de DKV Euro Service. Son ancienne fonction de Directeur de la filiale française du groupe a été confiée à Eddy Bahouche



Biographies

Eddy Bahouche

Diplômé de l’ESSEC Business School, Eddy Bahouche a débuté sa carrière en 1996 comme Directeur des Achats chez Cash Converters, avant de rejoindre DKV Euro Service à partir de 2005, en tant que Directeur Marketing. Il est ensuite nommé en 2012 au poste de Directeur commercial de la filiale française. Depuis le 1er octobre 2018, il assume la fonction de Directeur de la filiale française.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Eddy Bahouche aura la responsabilité d’impulser la stratégie commerciale de DKV Euro Service France, de manager l’équipe française, et de piloter les budgets, la gestion des risques et les questions environnementales.



Guillaume Cunty

Après ses études à l’École Supérieure de Commerce de Reims, Guillaume Cunty débute sa carrière en 1989 chez ExxonMobil ou il occupe différentes fonctions dans la distribution des produits pétroliers avant de devenir Sales Manager des cartes carburant Esso, en France et en Espagne. Il entre chez DKV Euro Service en 2009, comme Directeur de la filiale française.



Aujourd’hui, Guillaume assume la fonction de Directeur des ventes Europe de l’Ouest. Il sera chargé de la stratégie de développement du Groupe sur les marchés du Benelux, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, du Portugal et du Royaume Uni.