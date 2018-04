Dubaï : Emirates vient faire votre check-in où vous voulez

Avec le nouveau service Home Check-in, Emirates propose de venir à la rencontre de ses passagers présents à Dubaï qu'ils soient chez eux, à l'hôtel ou au bureau pour effectuer les contrôles de sécurité et l'enregistrement. La compagnie prend également en charge les bagages enregistrés pour les amener à l'aéroport après les avoir pesés et étiquetés.



Ainsi, les voyageurs d'affaires n'auront plus qu'à effectuer les contrôles d'immigration à leur arrivée à l'aéroport de Dubaï.



Ce service - ouvert à tous les passagers du transporteur - coûte 350 AED (78,20€) par voyage jusqu'à 7 bagages. Il sera demandé 35AED (7,82€) pour chaque sac supplémentaire. Les clients peuvent réserver ce service sur le site de la compagnie jusqu'à 12 heures avant le départ.