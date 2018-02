Dublin Airport : se débarrasser des petites pièces en faisant des affaires

Dublin Airport a accueilli une machine Coindrum dans la zone sécurisée. Les passagers y introduisent leurs pièces de monnaie et reçoivent en échange un bon d'achat valant 110% de la somme versée. Le bon doit être dépensé dans l'espace The Loop Duty Free de la plate-forme Irlandaise.



Cette innovation irlandaise est présente désormais dans 9 aéroports internationaux dont Milan Malpensa, Venise, Belfast et Munich Memmingen. Elle a prévu de poursuivre son développement en 2018.