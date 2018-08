Easyjet attaque les compagnies EasyFly et EasySky pour vol de marque

La justice a reconnu le préjudice et ordonne à la compagnie aérienne hondurienne Easy Sky et son propriétaire mexicain Global Air de ne plus utiliser le préfixe " easy " dans ses marques, médias sociaux ou noms de domaine.



Une décision identique est attendue contre la compagnie colombienne Easyfly qui opère à partir de sa base de Bogota depuis 2007.



Easygroup dépense 1 million de livres sterling par an pour poursuivre de tels " voleurs de marques " dans le monde entier, ayant déjà puni l'entreprise indienne de fret Easyfly-express, basée au Bangladesh. Plus près de chez nous, Easygroup a poursuivi un homme d'affaires français derrière la marque Easyroommate.



Easyjet s'est elle-même diversifiée avec ses propres activités Easyfoodstore et Easyhotel.