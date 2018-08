Easyjet envisage la création d'une base à Nantes pour 2019

Pas moins de 3 avions et une centaine de salariés, le projet de base Easyjet à Nantes prend forme. Selon Ouest France, la décision serait déjà prise, reste à concrétiser cette implantation. Selon le quotidien breton, Ouest France, citant une source interne à la compagnie "« Ce n’est plus un secret en interne, puisque les demandes d’affectations ont déjà circulé. L’installation se ferait, je pense, en mars-avril 2019, avec l’objectif d’être opérationnel pour la saison d’été. »Easyjet reste prudente « Nous n’avons pas annoncé d’ouverture de nouvelles bases en France. easyJet a récemment lancé un plan de recrutement de 1 200 personnes membres d’équipage en Europe dont 113 en France, afin de soutenir sa croissance et permettre le lancement de nouvelles routes. Nantes est également concernée par cette campagne de recrutement »,A lire en détail sur Ouest France