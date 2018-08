Easyjet ouvre une ligne Rennes-Genève

La compagnie easyJet poursuit son développement à Rennes et annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne directe vers Genève pour cet hiver.



Les Rennais pourront ainsi s’envoler vers Genève à raison de 3 vols par semaine,lundi, mercredi et vendredi, du 29 octobre 2018 au 24 mars 2019 à partir de 35 euros l'aller simple. Cette nouvelle ligne inédite, qui jusque-là n’était opérée par aucune autre compagnie aérienne, connecte ainsi la Bretagne à une destination européenne clé.



Genève est également une destination incontournable pour les voyageurs d’affaires. Berceau de la haute horlogerie, la ville est par ailleurs celle qui accueille le plus d'organisations internationales au monde et est considérée comme la plus importante au monde en matière de gestion de fortune privée.