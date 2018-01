Edenred poursuit son expansion vers l'Europe de l'Est

Edenred a acquis via sa filiale allemande UTA une participation majoritaire de 51% du distributeur de cartes-carburant polonais, Timex Card, qui opère aussi en Ukraine et dans les pays baltes. Par ailleurs, UTA a lancé des activités en Bulgarie. A travers ces 6 pays de l'Europe de l'est, environ 1.800 entreprises de transport recourent aux solutions UTA et ont ainsi accès à un réseau de plus de 55 000 points d'acceptation.



Le communiqué souligne que "Ces transactions vont renforcer la position d'UTA en Europe de l'Est et aider au passage le deuxième plus grand émetteur paneuropéen de cartes carburant multi-enseignes à développer plus rapidement son offre dans cette région hautement dynamique. La Pologne est le premier marché européen des transports et les pays baltes représentent presque 35% du marché européen du transport courte distance (référé à la tonne-kilomètre)".



"En conformité avec notre stratégie de développement de solutions de mobilité et pour les flottes, dont l'objectif est entre autres d'étendre la distribution de solutions UTA, ces transactions nous permettrons d'intensifier plus rapidement notre présence sur les marchés en forte croissance" , indique Antoine Dumurgier, Chief Operating Officer, Edenred Fleet & Mobility Solutions. "La prise d'une part majoritaire chez Timex et le démarrage de nos activités en Bulgarie rapproche UTA plus encore des clients et placera l'entreprise en mesure d'accélérer le développement d'une gamme de produits et prestations de services" , ajoute Volker Huber, Chief Executive Officer UTA.



Edenred porte sa participation au sein d'UTA à 83 %

Le groupe Daimler ayant fait usage de son option, à savoir de vendre une part de 15% à UTA, celle d'Edenred est passée à 66 %. Par ailleurs la société Hermes Mineralöl GmbH, l'une des cofondatrices et actionnaire minoritaire d'UTA, a informé le groupe de son intention d'exercer également son option de vente, pour 17% du capital. La transaction est en cours d'examen auprès des autorités de la concurrence compétentes. La finalisation est prévue pour le premier trimestre 2018. Ces deux transactions permettront à Edenred de détenir, à l'issue de la procédure, 83 % du capital d'UTA.



L'entreprise explique : "Du point de vue financier, les décisions d'achat entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2017. Vu que le montant des transactions équivaut approximativement aux réserves constituées durant le premier semestre 2017, des répercussions positives sont attendues sur le résultat net 2017 et sur la part du groupe. En outre, aucune répercussion n'est attendue sur l'endettement net consolidé en 2018. Ces opérations représentent au total un décaissement de l'ordre de 180 millions d'euros environ" .