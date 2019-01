Egencia : "Plus on apporte de la pertinence, moins il y a de leakage"

Cela fait 10 ans que j’entends parler de gamification et je n’ai pas l’impression que cette tendance a été adoptée par le secteur. En effet, plusieurs startups se sont lancées sur ce créneau récemment, mais si vous regardez bien, elles ont toute pivoté et l’incentive ne représente plus qu’une partie de leur business. Pourquoi un tel pivot ? Pour des raisons culturelles. Car ce genre de solutions profite surtout aux personnes les mieux lotis qui peuvent se permettre de réserver à un prix inférieur. Autrement dit, les fonctions les plus hautes. Cela veut dire qu’en plus de leur salaire plus élevé, ces personnes peuvent plus facilement être rétribuées. Ce n’est pas sain. Il y a également beaucoup d’interrogations : qui paye les taxes sur les économies réalisées ? Qu’en est-il des charges sociales ? Et s’il s’agit d’avantages en nature ? C’est une source de données supplémentaires qui vient complexifier les systèmes actuels et je ne pense pas que cela soit intéressant en termes de ROI.