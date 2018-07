Emirates va booster son offre sur Lyon et CDG dès le 2 août

Le Figaro assurait en début de semaine que la direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait attribué à Emirates des droits de trafic d'Etihad non utilisés. Si la compagnie du Golfe et la DGAC avaient refusé alors de commenter le sujet, le communiqué d'Emirates - reçu ce mardi 18 juillet - semble confirmer l'opération.En effet, Emirates va ajouter deux vols par semaine sur Lyon et une fréquence hebdomadaire sur Paris à partir du mois d'août. Ces services additionnels lui permettront de desservir la plate-forme de la région Rhône-Alpes quotidiennement et de proposer 3 vols par jour sur Roissy. Une véritable offensive sur des aéroports importants d'Air France.Les nouvelles rotations de et vers Lyon débuteront le 2 août, et seront opérées les mardi et jeudi aux mêmes horaires que les services déjà existants : le vol aller EK081 qui décolle de Dubaï à 14h35 et atterrit sur la piste lyonnaise à 19h30 et le vol retour EK082 qui part de Rhône-Alpes à 21h55 et se pose dans le Golfe à 06h15, le lendemain.Comme pour les 5 autres rotations, ces deux vols seront opérés par un Boeing 777-300ER, dans une configuration à trois classes, dont 8 suites privées en Première Classe, 42 sièges Business et 304 places en Classe Économique.La fréquence additionnelle depuis et vers Paris sera inauguré le 7 août. Elle sera assurée comme troisième vol quotidien de la compagnie, tous les mardis matin. Le vol EK071, décollera de son hub à 04h05 et atterrira à Roissy à 9h25, tandis que le retour partira de Paris à 11h25 pour rejoindre Dubaï à 20h00.Comme pour les autres vols Emirates reliant Dubaï à Paris, la nouvelle liaison sera opérée par l'A380. Le super jumbo propose une configuration tri-classes comprenant 14 suites pour les clients de la First, 76 places en Classe Affaires et 429 sièges en Économique.Pour de nombreux acteurs de l'aérien, ces créneaux horaires supplémentaires d'Emirates seraient une contrepartie de la commande de 20 A380 qui a sauvé le programme du gros porteur d'Airbus en janvier dernier. Ces "cadeaux" permettent à la compagnie du Golfe - déjà plébiscitée pour son offre internationale et ses cabines par les voyageurs d'affaires - d'accentuer la pression sur Air France.