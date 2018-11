Emirates Skywards : encore plus de miles jusqu'au 3 décembre

Emirates Skywards a lancé une offre spéciale qui permet de gagner jusqu'à 2 fois plus de miles. Elle est valable sur les billets éligibles, réservés jusqu'au 3 décembre 2018 inclus, sur des vols Emirates ou flydubai effectués entre le 26 novembre 2018 et le 31 mars 2019.



La promotion s’adresse aux clients qui sont déjà membres, mais également aux nouveaux adhérents du programme de fidélisation qui s’inscriront à l'offre via l'application.



Pour pouvoir obtenir un bonus de miles supplémentaires, les passagers doivent, par ailleurs, choisir les tarifs ‘Flex’ ou ‘Flex Plus’ lorsqu’ils voyagent sur Emirates et les tarifs ‘Free to Change’ ou ‘Business Basic’ lorsqu’ils volent avec flydubai.



Le programme de fidélisation ajoute "A titre d'exemple, un nouveau membre Emirates Skywards Blue qui effectue un vol aller-retour entre Londres et Sydney, ou entre New York et Johannesburg, en Classe Économique Flex ou Flex Plus, pourra, grâce à cette offre, cumuler suffisamment de ‘Tier Miles’ pour passer au statut Silver. Avec un tarif Flex ou Flex Plus, en Classe Affaires, le même membre pourra accumuler suffisamment de ‘Tier Miles’ pour atteindre immédiatement le statut Skywards Gold".



Les membres Skywards peuvent utiliser le calculateur de Miles en ligne pour estimer les miles qu'ils pourront cumuler pour chaque type de tarif et classe de voyage sur leur vol choisi.