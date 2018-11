Émirats arabes unis : des visas longue durée pour attirer les investisseurs

Les Émirats arabes unis ont détaillé le dispositif de visas longue durée mis en place pour les étrangers très qualifiés.



Les investisseurs qui souhaitent investir au moins 10 millions de dirhams (2,4 millions d'euros) et dont 60% sont des actifs non immobiliers se verront proposer des visas renouvelables de 10 ans. Ce sésame leur permettra aussi de venir avec leur conjoint et leurs enfants. Les scientifiques et chercheurs hautement diplômés ainsi que les créateurs dans le domaine de l'art et de la culture pourront aussi obtenir un visa de 10 ans.



Certains investisseurs, les étudiants "exceptionnels" et les investisseurs propriétaires de biens aux Émirats arabes unis dont la valeur est d'au moins 5 millions de dirhams (1,2 millions d'euros) se verront proposer pour leur part un visa de 5 ans.