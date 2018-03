Encore une petite grève, s’il vous plait !

Il est vrai que la compagnie Air France va mieux, beaucoup mieux. Les résultats de 2017 sont à cet égard très significatifs d’un redressement continu des comptes. Certes le résultat net affiche encore une perte de 275 millions d’€, mais il purge à hauteur de plus d’un milliard un risque important lié au plan de retraites de KLM. Donc le ménage est fait. Les autres indicateurs sont tous dans le vert : un résultat d’exploitation de 1,488 milliard d’€ en hausse de 372 millions par rapport à l’année dernière qui elle-même était au-dessus de 2015. Les conséquences sur l’endettement se font très sérieusement sentir puisque la dette nette est passée de 3,655 milliards d’€ en 2016 à 1,657 milliards d’€ en 2017. Ce n’est pas rien et cela aura des effets certains sur les coûts financiers. Notons au passage quand même que le désendettement à ce niveau d’importance a été permis par l’entrée dans le capital de deux poids lourds du transport aérien : l’Américain Delta Air Lines et le Chinois China Eastern, l’un et l’autre à hauteur de 8,76%.



Bref, tout le monde devrait se réjouir et d’abord les syndicats. Car ces résultats ont été obtenus en gardant un niveau de rémunération élevé dont beaucoup de salariés du secteur public ou privé se contenteraient volontiers. Les 83.500 salariés du groupe Air France/KLM ont coûté en frais de personnel 7,624 milliards d’€, en progression tout de même de 150 millions d’€ par rapport à 2016 alors que les effectifs ont diminué de 400 personnes. En moyenne, chaque salarié coûte par mois à l’entreprise 7.609 €. Si on enlève les charges sociales à hauteur de 40% en faisant une balance entre la France et les Pays Bas, cela amène à une rémunération nette moyenne de plus de 4.500 € par mois. Je connais beaucoup de gens qui s’en contenteraient volontiers.



Mais au lieu de consolider l’entreprise, les syndicats réclament immédiatement une part du gâteau, chiffrée à 6% d’augmentation pour compenser l’inflation depuis le « blocage » des salaires qui n’a d’ailleurs jamais eu lieu, puisque les réévaluations à l’ancienneté ont été systématiquement appliquées. Moyennant quoi, ils appellent les employés à faire grève ce qui a au moins deux effets parfaitement négatifs : d’abord une perte de recette et une désorganisation de l’exploitation, mais - et c’est plus grave - une atteinte à l’image de l’entreprise dans l’esprit des clients. Ces derniers font en ce moment leurs achats de voyages pour l’été. Comment ne pas imaginer qu’avant de choisir Air France/KLM, ils ne se demanderont pas si l’exploitation ne sera pas perturbée au moment de leurs vacances ? Comment alors s’étonner qu’ils choisissent la concurrence ?



Car cette dernière existe et elle est puissante, d’abord en Europe. Les deux autres grands groupes européens IAG et Lufthansa affichent un résultat d’exploitation deux fois plus important que celui d’Air France/KLM. Ce faisant, ils auront à l’évidence plus de facilités pour renouveler leur flotte, et acquérir des appareils plus performants lesquels amélioreront alors leur rentabilité ce qui creusera le différentiel avec notre compagnie nationale.



On peut toujours se plaindre que l’Etat ne fait pas son travail en laissant les coûts de personnel se positionner nettement au-dessus de ceux des concurrents avec des charges sociales deux fois plus élevées, mais encore faudrait-il que les salariés de la compagnie ne scient pas avec grande constance la branche sur laquelle ils sont assis.



Tout n’est pas parfait, il reste encore beaucoup à faire pour remonter la pente. Les concurrents sont féroces et habiles. Les « low costs » long-courrier vont débarquer en force après les premiers essais de l’année passée. Les compagnies du Golfe ont des appareils tout neufs à revendre et l’Europe est au premier rang de leurs projets.



Pourra-t-on un jour obtenir en France un dialogue social apaisé et constructif ? Et puis, qui pense aux actionnaires lesquels attendent avec quelque impatience un retour sur investissement ? Après tout, ils ont bien le droit, eux aussi, de recevoir un peu de revenu. Or l’action d’Air France/KLM se traine encore au-dessous de 10 €, 9,90 € exactement alors que le cours d’introduction le 19 février 1999 était de 14 €.



Rappelons que les salariés de l’entreprise ne possèdent que 3,92% du capital alors qu’ils ont eu de grandes facilités pour acheter des actions. Finalement ne seraient-ils pas les premiers à ne pas croire au futur de leur compagnie ?



Jean-Louis BAROUX