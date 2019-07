Enquête Trip Advisor : Les commentaires en ligne influencent les réservations de voyage

L’étude mondiale de TripAdvisor, menée en partenariat avec Ipsos MORI, a interrogé plus de 23 000 utilisateurs dans 12 marchés sur l'utilisation des avis en ligne et leur rôle dans la réservation des hôtels et des restaurants.



L'étude révèle que les utilisateurs de TripAdvisor trouvent les commentaires descriptifs et utiles (70%) et apprécient l'exactitude du contenu (62%). Plus de 4 participants sur 5 (85 %) ont indiqué que les commentaires qu'ils ont lu sur TripAdvisor reflètent fidèlement leur expérience, 86 % d'entre eux étant d'accord pour dire que TripAdvisor leur donne plus confiance dans leurs décisions de réservation.



Les résultats montrent que les critiques des voyageurs demeurent une source d'information incontournable, 72 % des répondants lisant toujours ou fréquemment les avis laissés sur le site avant de prendre une décision sur les endroits où loger et manger, ou les choses à faire. Ce chiffre est encore plus élevé lorsqu'il s'agit de réservations d'hébergement, 4 voyageurs participants sur 5 (81 %) lisant toujours ou fréquemment des commentaires avant de réserver un logement. Près de 8 utilisateurs de TripAdvisor sur 10 (79%) sont plus susceptibles de réserver un hôtel avec un taux d'avis plus élevé lorsqu'ils choisissent entre deux propriétés identiques, et plus de la moitié (52%) conviennent qu'ils ne réserveraient jamais un hôtel sans évaluations.



Les utilisateurs de TripAdvisor semblent faire preuve de discernement : près de 4 répondants sur 10 (39%) disent ignorer les commentaires extrêmes, et plus de la moitié des répondants (55%) lisent plusieurs critiques sur plusieurs pages pour avoir une idée générale des opinions des gens. En moyenne, les utilisateurs de TripAdvisor lisent 9 commentaires avant de prendre une décision sur la réservation d'un hôtel ou d'un restaurant.