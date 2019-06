Enquête: les voyages d'affaires stimulent la créativité et la productivité

Dans l’ensemble, les voyageurs d’Asie-Pacifique ont tendance à voir leur créativité (65%) et leur productivité (64%) s’accroître davantage, par rapport aux voyageurs américains, avec respectivement 58% et 60%. Les voyageurs européens sont partagés, avec 53% qui se sentent plus créatifs et 51% plus productifs. La France suit cette tendance avec respectivement 48% et 51%.



Du côté des voyageurs millennials, on relève la même tendance concernant l’augmentation de la créativité et de la productivité, cependant les Américains arrivent en tête (77% se sentant à la fois plus créatifs et productifs), suivis de près par ceux d’Asie-Pacifique (75% se trouvent plus créatifs et 73% plus productifs). Les millennials européens arrivent à la troisième place (respectivement 58% et 57%).



L’étude de CWT montre également que six voyageurs sur dix sont plus productifs quand ils travaillent entourés et qu’ils collaborent avec leurs collègues, que lorsqu'ils travaillent seuls (30%) ou à distance (14%). Les échanges directs en face à face sont les plus bénéfiques pour la productivité des voyageurs d’Asie-Pacifique: 61% contre 53% pour les voyageurs en provenance d’Amérique et d’Europe. De leur côté, les travailleurs français sont productifs à part égale dans des conditions d’échange en direct ou seuls (41% chacun).