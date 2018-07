Espagne : la grève des taxis s'étend

Les voyageurs d'affaires vont avoir de plus en plus de mal à trouver un taxi en Espagne. Le mouvement social des taxis, lancé à Barcelone jeudi dernier, prend de l'ampleur. Après Madrid samedi, les grévistes ont été rejoints par des collègues d'autres villes ibériques ce lundi 30 juillet 2018.



Des appels à la grève ont été lancés à Valence, Saragosse, Bilbao ou encore Séville et Costa del Sol.



Les taxis mènent ces actions pour s'opposer à la concurrence d'Uber et les autres services de chauffeurs. Ils souhaitent que les licences accordées aux VTC soient limitées à une pour 30 licences de taxi. Cette mesure était prévue dans un règlement municipal de Barcelone mais le texte a été suspendu par la justice après un recours du gouvernement ibérique.



Les syndicats doivent être reçus par le ministère de l’Équipement ce lundi après-midi. Ils ont déjà prévenu que si un accord n'était pas trouvé pendant la rencontre, ils pourraient bloquer les aéroports, les ports, ou même la frontière avec la France.